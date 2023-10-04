المجلس القضائي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وقال المسيمي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.
وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.
وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو "ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة" حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.
وفيما يتعلق بالتخصص القضائي، قال المسيمي، إنّه في العام 2022 يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي.
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