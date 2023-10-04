المجلس القضائي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.



وقال المسيمي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.



وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.



وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو "ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة" حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.



وفيما يتعلق بالتخصص القضائي، قال المسيمي، إنّه في العام 2022 يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي.