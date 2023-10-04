الدكتور رائد بطاينة مبارك المنصب الجديد

الدكتور رائد بطاينة مبارك المنصب الجديد
التاريخ
10/4/2023 5:23:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يتقدم الاهل والاقارب والأصدقاء من الدكتور رائد بطاينة، بالتهاني والتبريكات، بمناسبة توليه منصب رئيس قسم التربية الرياضية في جامعة جدارا.
ونفع بك الله بعلمكم الأمة الإسلامية والعربية.
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