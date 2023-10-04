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الدكتور رائد بطاينة مبارك المنصب الجديد

10/4/2023 5:23:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم الاهل والاقارب والأصدقاء من الدكتور رائد بطاينة، بالتهاني والتبريكات، بمناسبة توليه منصب رئيس قسم التربية الرياضية في جامعة جدارا.
ونفع بك الله بعلمكم الأمة الإسلامية والعربية.

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