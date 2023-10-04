صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرَّسميَّة والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م.



ويأتي مشروع النِّظام بهدف مراعاة أحكام المادَّة (35) من قانون الجامعات الأردنيَّة النَّافذ، الذي قَصَر تطبيق أحكام هذا النِّظام على الجامعات والكُليَّات الجامعيَّة الرسميَّة، ولتحديد مؤسَّسات التَّعليم العالي التي يشملها هذا النِّظام وفقاً لأحكام هذه المادَّة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النِّظام، وصلاحيَّات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي؛ لتنسجم مع الواقع التَّطبيقي.



ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنَّائية، وإيجاد حضانات دامِجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لقدرات أطفالها.



ويهدف مشروع النِّظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصَّة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرَّقابة القانونيَّة بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.



ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وبالتَّالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة.



ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2023م، ومشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّوريَّة لسنة 2023م.



ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصَّادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عمليَّة تسجيل مبسَّطة لا تخضع للتَّرخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي التَّرخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لهذه الغاية.