مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي يعلن عن تعيين الدكتورة علياء المزروعي بمنصب رئيسة تنفيذية

الدكتورة علياء المزروعي، الرئيسة التنفيذية، مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي

دبي, الإمارات العربية المتحدة, October 4, 2023 /EINPresswire / -- يعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بفخر عن تعيين الدكتورة علياء المزروعي في منصب الرئيسة التنفيذية. تهدف الدكتورة علياء إلى قيادة المستشفى نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير، باعتمادها نهجًا شاملًا يركز على راحة المرضى والابتكار الطبي. وتعتزم على تعزيز قدرات المستشفى التقنية، وطرح العلاجات المبتكرة، والحفاظ على مكانته الريادية في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.تتألق الدكتورة علياء في مجال الطب في الإمارات، وهذا التعيين يجعلها أول امرأة إماراتية تتولى منصب الرئيسة التنفيذية لمستشفى خاص في البلاد. فقد شغلت الدكتورة علياء سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لمستشفى راشد، وتقلّدت منصب المديرة التنفيذية بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، الذي يُعد جزءاً من شبكة "مبادلة" للرعاية الصحية. وبفضل قيادتها الحكيمة، لعبت الدكتورة علياء دوراً حاسماً في حصول المركز على تصنيف "مركز التميز".وتعقيباً على التعيين الجديد، صرّح رئيس مجلس إدارة مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي السيد عبد الرحمن عبد العزيز خانصاحب قائلاً:"بكل فخر وسرور نرحب بالدكتورة علياء في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي. أنا على ثقة تامة بأن مهارات الدكتورة علياء المتنوعة ونهجها الإنساني واهتمامها براحة المرضى، إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات تجعلها القائدة المثالية لتقديم تجارب استثنائية لمرضانا ورفع مستويات الجودة في هذا القطاع. نحن على يقين بأنها ستحقق رؤيتنا في جعل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي منارة رائدة تقدم إجراءات طبية مبتكرة وخدمات رعاية صحية متميزة، وذلك في إطار من الفخامة الفائقة من فئة الخمس نجوم."وفي هذه المناسبة، أعربت الدكتورة علياء عن سرورها قائلة:"إنه لشرف كبير لي تولي هذا المنصب، وأن يكون لي الامتياز في خدمة مرضى مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي، وقيادة مسيرة نمو المستشفى، ورسم مستقبله. إنني ملتزمة بتقديم رعاية استثنائية للمرضى، وسأعمل بلا كلل على توظيف قدراتي وسأبذل أقصى الجهود جنباً إلى جنب مع فريقنا المتميز وأفضل الكفاءات في مجال الرعاية الصحية سعياً للمحافظة على معايير الرعاية الصحية الرفيعة التي يشتهر بها مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي."استهلت الدكتورة علياء مسيرتها المهنية كجرّاحة متخصصة في مستشفى راشد، قبل أن تشغل منصب جرّاحة استشارية. ثم عُيّنت كرئيسة تنفيذية لمستشفى راشد في عام 2014، وهو المنصب الذي شغلته حتى عام 2019، قبل أن تتولى قيادة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة "مبادلة" للرعاية الصحية من عام 2019 حتى عام 2022، حيث ساهمت بجدارة في تقديم الرعاية الصحية المميزة. تتميز الدكتورة علياء بمهاراتها الجراحية الاستثنائية وشهاداتها الدولية، حيث أتمت دراستها في مجال الجراحة والطب وتخرجت من كلية دبي الطبية للبنات واستكملت دراساتها العليا في جراحة الجهاز الهضمي وزراعة خلايا البنكرياس في مستشفى جامعة جنيف في سويسرا.يأتي هذا التعيين في إطار جهود مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي لتعزيز مكانته كمزود رائد للرعاية الصحية. منذ تأسيسه، كرّس المستشفى مهمته لتلبية احتياجات المرضى بكفاءة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية ومعالجة الحالات الطبية المعقدة بمهنية عالية. وفي يوليو 2021، كان مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي سباقا ورائدا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تقديم نظام جراحي مبتكر (كوري)، يُعتبر حلاً متقدمًا لإجراء عمليات جراحية بمساعدة الروبوت. وقد أظهرت هذه العملية مرة أخرى التزام المستشفى بالتقنيات الطبية المبتكرة والرعاية الفردية. وفي مايو 2022، وقّع مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي اتفاقية تعاون مع جون هوبكنز ميديسين إنترناشيونال، وهو واحد من أكبر منظومات الرعاية الصحية في العالم. عزز هذا التعاون مكانة المستشفى كأحد المستشفيات الخاصة النادرة في منطقة الخليج التي تمتلك القدرة على تقديم برنامج الأطباء الزائرين بالتعاون مع هذا المقدم العالمي للرعاية الصحية.-انتهى-ملاحظة للمحرّر:لمحة عن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبييمثّل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي الجيل الجديد من المستشفيات المتطورة التي تضمها المرحلة الثانية من "مدينة دبي الطبية"، ويعتبر جزءاً من شبكة "كليمنصو الطبية الدولية"، الحائزة على العديد من الجوائز نظير تقديمها لأحدث المستشفيات والمراكز الطبية في منطقة الشرق الأوسط. ويعتمد مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بشكل استثنائي على التقنيات المتقدمة والعلاجات المبتكرة، والخبرة الطبية المتفوقة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بهدف تقديم رعاية صحية تضع المريض في المقام الأول، ورفع مستوى المعايير الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.جهة الاتصال الخاصة بالإعلام:للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:إف.تي.آي كونسلتنجالبريد الالكتروني:

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