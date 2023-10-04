بعد عزل مكارثي.. الرئيس الأمريكي يدعو لانتخاب رئيسا لمجلس النواب سريعا

MENAFN - Al-Borsa News) دعا جو بايدن الرئيس الأمريكي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري، من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار – في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء:“نظرا إلى أن التحديات الملحة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بايدن بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا”.

من جانبه، قال الجمهوري كيفن مكارثي إنه لا يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى، وذلك بعد عزله أمس الثلاثاء.

وأضاف الرئيس السابق لمجلس النواب أن“نظرية المؤسسة سقطت اليوم”، وتساءل“كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟”.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا للمجلس، وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

وجاء قرار عزل مكارثي بعدما أثار حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

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