أمازون تستعين بخوارزمية سرية لقياس قدرتها على رفع الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) استخدمت“أمازون” خوارزمية تحمل الاسم الرمزي“بروجكت نيسي” لاختبار مدى قدرتها على رفع الأسعار بالطريقة التي يتبعها المنافسون، وذلك وفقًا لجزء من دعوى احتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد شركة التجارة الإلكترونية.

وحسبما نقلت مصادر مطلعة على الادعاءات الواردة في الدعوى لصحيفة“وول ستريت جورنال”، فإن الخوارزمية ساعدت على تحسين أرباح“أمازون” في عناصر عبر فئات التسوق، وبسبب القوة التي تتمتع بها الشركة في التجارة الإلكترونية، فإنها دفعت المنافسين إلى رفع أسعارهم وفرض تكلفة أكبر على العملاء.

كما أوضحت المصادر، أنه في الحالات التي لم يرفع فيها المنافسون أسعارهم إلى مستوى“أمازون”، فإن الخوارزمية تقوم – التي لم تعد قيد الاستخدام حاليًا – بإعادة سعر العنصر إلى مستواه السابق تلقائيًا.

وساعدت“بروجكت نيسي” الشركة على تحسين هوامش الربح، ووفقًا لما ذكره أحد المصادر فإن“أمازون” جمعت إيرادات تزيد على مليار دولار من خلال استخدام تلك الخوارزمية.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية تسيء وصف هذه الأداة بشكل صارخ، وأن“بروجكت نيسي” كان له هدف بسيط وهو محاولة وقف سياسة مطابقة الأسعار لدى الشركة، إذ أصبحت الأسعار منخفضة للغاية ولم تعد مستدامة، وأن الأداة استخدمت لبضع سنوات على مجموعة فرعية من المنتجات لكنها لم تعمل على النحو المنشود لذلك تم إلغاؤها منذ عدة سنوات.

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