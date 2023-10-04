أمازون تستعين بخوارزمية سرية لقياس قدرتها على رفع الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استخدمت“أمازون” خوارزمية تحمل الاسم الرمزي“بروجكت نيسي” لاختبار مدى قدرتها على رفع الأسعار بالطريقة التي يتبعها المنافسون، وذلك وفقًا لجزء من دعوى احتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد شركة التجارة الإلكترونية.
وحسبما نقلت مصادر مطلعة على الادعاءات الواردة في الدعوى لصحيفة“وول ستريت جورنال”، فإن الخوارزمية ساعدت على تحسين أرباح“أمازون” في عناصر عبر فئات التسوق، وبسبب القوة التي تتمتع بها الشركة في التجارة الإلكترونية، فإنها دفعت المنافسين إلى رفع أسعارهم وفرض تكلفة أكبر على العملاء.
كما أوضحت المصادر، أنه في الحالات التي لم يرفع فيها المنافسون أسعارهم إلى مستوى“أمازون”، فإن الخوارزمية تقوم – التي لم تعد قيد الاستخدام حاليًا – بإعادة سعر العنصر إلى مستواه السابق تلقائيًا.
وساعدت“بروجكت نيسي” الشركة على تحسين هوامش الربح، ووفقًا لما ذكره أحد المصادر فإن“أمازون” جمعت إيرادات تزيد على مليار دولار من خلال استخدام تلك الخوارزمية.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية تسيء وصف هذه الأداة بشكل صارخ، وأن“بروجكت نيسي” كان له هدف بسيط وهو محاولة وقف سياسة مطابقة الأسعار لدى الشركة، إذ أصبحت الأسعار منخفضة للغاية ولم تعد مستدامة، وأن الأداة استخدمت لبضع سنوات على مجموعة فرعية من المنتجات لكنها لم تعمل على النحو المنشود لذلك تم إلغاؤها منذ عدة سنوات.
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