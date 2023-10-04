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بي واي دي تستعد لتجاوز تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا

10/4/2023 4:59:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقترب“بي واي دي” – المدعومة من“بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير“وارن بافت” – من تجاوز“تسلا” كأكبر شركات السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم.

وخلال الربع الثالث، باعت“تسلا” 435 ألف سيارة كهربائية، في حين بلغت مبيعات“بي واي دي” 431 ألف سيارة تعمل بالبطارية، لتتفوق الشركة الأمريكية بـ 3 آلاف وحدة فقط عن نظيرتها الصينية.

بينما تتقدم الشركة بفارق كبير على“تسلا” عندما يتعلق الأمر بإجمالي المبيعات التي تشمل السيارات الهجينة والذي بلغ أكثر من 800 ألف سيارة في الربع السنوي الماضي، وفقًا لبيانات“بلومبرج”.

وفي عام 2022، باعت الشركة الصينية 1.8 مليون سيارة – تشمل أكثر من 911 ألف وحدة تعمل بالبطاريات – في حين بلغت مبيعات“تسلا” 1.3 مليون سيارة كهربائية.

أرقام

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