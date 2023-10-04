بي واي دي تستعد لتجاوز تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقترب“بي واي دي” – المدعومة من“بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير“وارن بافت” – من تجاوز“تسلا” كأكبر شركات السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم.
وخلال الربع الثالث، باعت“تسلا” 435 ألف سيارة كهربائية، في حين بلغت مبيعات“بي واي دي” 431 ألف سيارة تعمل بالبطارية، لتتفوق الشركة الأمريكية بـ 3 آلاف وحدة فقط عن نظيرتها الصينية.
بينما تتقدم الشركة بفارق كبير على“تسلا” عندما يتعلق الأمر بإجمالي المبيعات التي تشمل السيارات الهجينة والذي بلغ أكثر من 800 ألف سيارة في الربع السنوي الماضي، وفقًا لبيانات“بلومبرج”.
وفي عام 2022، باعت الشركة الصينية 1.8 مليون سيارة – تشمل أكثر من 911 ألف وحدة تعمل بالبطاريات – في حين بلغت مبيعات“تسلا” 1.3 مليون سيارة كهربائية.
أرقام
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