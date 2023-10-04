اضطراب أسواق الدين العالمية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى زيادة مبيعاتها في الأسواق العالمية، بينما تعاني أسواق الدين حول العالم من موجات بيع واسعة النطاق دفعت أسعار السندات الحكومية نحو الانخفاض، وبالتالي ارتفعت عوائدها ، فضلاً عن زيادة مخاوف المستثمرين إزاء فئات الأصول المختلفة.

وانخفضت أسعار السندات العالمية بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر تقلبات السندات الصادر عن“بنك أوف أمريكا” إلى أعلى مستوى له منذ مايو خلال تداولات يوم أمس، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وأوضح ستيفن ميجور المحلل الاستراتيجي لدى“إتش إس بي سي” القابضة في مذكرة، أن ارتفاع عوائد السندات الامريكية لأعلى مستوياتها هذا العام بدأ في إحداث تقلبات في مناطق أخرى من العالم، فضلاً عن أسواق أصول الدخل الثابت حول العالم.

وقال جيمس ويلسون المدير المالي لدى“جيمسون كوت بوندس” في تصريح للوكالة، إن تحركات السندات الامريكية تتسبب في إثارة مخاوف المستثمرين في جميع فئات الأصول، وأن المعدلات الحالية للعوائد سوف تجذب رؤوس الأموال بعيداً عن الأصول الأكثر خطورة.

وأوضحت الوكالة أن عوائد السندات العشرية الأسترالية ارتفع بوتيرة أسرع من نظيرتها الأمريكية خلال الأسبوع الماضي رغم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، بينما شهدت عوائد السندات الحكومية في بعض الأسواق الآسيوية الناشئة ارتفاعاً خلال التداولات.

واستمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الزيادة خلال تداولات الأربعاء، ليرتفع عائد السندات العشرية بمقدار 7.1 نقطة أساس إلى 4.875 في تمام الساعة 09:41 صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ارتفعت السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 5%.

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