اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالمهندس للتأمين

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة المهندس للتأمين، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بنهاية جلسة تداول اليوم 4 أكتوبر.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.276595 سهم مجاني اعتباراً من يوم الخميس 5 أكتوبر، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت تقدمت شركة المهندس للتأمين إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 235 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليون جنيه بإصدار عدد 26 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي تمويلًا من توزيعات عام 2022، واحتياطي التغير في أسعار الصرف الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

واعتمدت شركة المهندس للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح 128 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف الشركة استثمارات 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وأقساطاً متوقعة بـ1.13 مليار جنيه.

ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 48.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 58.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

فيما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل 86.68 مليون جنيه، مقابل 55.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى زيادة إجمالي الأقساط إلى 449 مليون جنيه بنسبة نمو 39.77%، وارتفاع معدل عوائد الاستثمار، وارتفاع سعر الدولار.

وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المهندس للتأمين، خلال اجتماعها أمس، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 65 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%؛ يتم تمويلها من الأرباح والأرباح المرحلة وفروق العملات.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه وفقا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين التى اعتمدتها الجمعية العمومية، بلغت نسبة النمو فى الأقساط المباشرة 31.8% فى نهاية العام المالى 2021-2022، بقيمة بلغت نحو 173.2 مليون جنيه، ليرتفع رصيد الأقساط إلى 718.4 مليون جنيه، مقابل 545.2 مليون جنيه، فى العام المالى السابق 2020-2021.

وأوضح البيان أن نسبة الخطة المحققة من الأقساط المباشرة التى تم تحديدها فى الموازنة التقديرية بلغت 114%.

وإنخفض إجمالى المصروفات العمومية والإدارية إلى إجمالى الأقساط المكتتبة، لتصل إلى 10.61% فى العام المالى 2021-2022، المنتهى فى يونيو من العام الجارى، مقابل 13.08% فى العام المالى السابق، المنتهى فى يونيو 2021.

كما حققت الشركة 153.2% نموًا فى أرباحها الفنية أو فائض الاكتتاب التأمينى نهاية يونيو الماضى، بقيمة 28.5 مليون جنيه، مقابل 11.2 مليون جنيه محققة فى يونيو من العام المالى 2020-2021، بزيادة بلغت نحو 17.3 مليون جنيه.

وأقرت عمومية الشركة التعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توزيع الأرباح طبقًا للمقترح المقدم من مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال الشركة عن العام المالى الماضى.