عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يتجاوز 3% لأول مرة منذ 2011

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عائد السندات الألمانية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، ليتجاوز 3% للمرة الأولى في أكثر من عقد زمني، في ظل عملية إعادة تسعير حادة تشهدها أسواق الدين العالمية.
وقفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.01%، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعدما سجل في سبتمبر أكبر مكاسب شهرية هذا العام والتي بلغت حوالي 40 نقطة أساس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد نظيرتها الأمريكية الذي يواصل الارتفاع، إذ بلغ اليوم 4.865%، عند أعلى مستوياته في 16 عامًا.
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