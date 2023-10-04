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عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يتجاوز 3% لأول مرة منذ 2011

10/4/2023 4:59:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عائد السندات الألمانية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، ليتجاوز 3% للمرة الأولى في أكثر من عقد زمني، في ظل عملية إعادة تسعير حادة تشهدها أسواق الدين العالمية.

وقفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.01%، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعدما سجل في سبتمبر أكبر مكاسب شهرية هذا العام والتي بلغت حوالي 40 نقطة أساس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد نظيرتها الأمريكية الذي يواصل الارتفاع، إذ بلغ اليوم 4.865%، عند أعلى مستوياته في 16 عامًا.

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