إيلون ماسك يحافظ على صدارة قائمة أثرياء أمريكا.. وترامب خارج التصنيف

MENAFN - Al-Borsa News) حافظ إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، على صدارة قائمة“فوربس” لأثرياء الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، مع ثروة قدرها 251 مليار دولار، أي أعلى بنحو 90 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني جيف بيزوس.

وارتفعت ثروة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار هذا العام لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.9 تريليون دولار.

وأضاف لاري إليسون 57 مليار دولار إلى ثروته مع ارتفاع سهم شركته للبرمجيات“أوراكل” بنسبة 69%، ليرتفع ترتيبه إلى المركز الثالث.

وغادرت ماكنزي سكوت – الزوجة السابقة لـ“جيف بيزوس” – قائمة أغنى عشرين شخص في الولايات المتحدة لتهبط للمركز 21، مع تراجع ثروتها بمقدار 600 مليون دولار منذ العام الماضي رغم ارتفاع سهم“أمازون” 8%.

وأصبح مايكل جوردن نجم الدوري الأمريكي للمحترفين أول رياضي محترف ينضم لقائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، بثروة قدرها 3 مليارات دولار.

ولم يعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن قائمة“فوربس 400” لأغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، إذ تقدر ثروته حاليًا عند 2.6 مليار دولار، بانخفاض 600 مليون دولار عن العام الماضي.

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