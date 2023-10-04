الأسهم اليابانية تتراجع بأكثر من 2% مع ضعف الين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية، في ختام تداولات اليوم الأربعاء، إثر مخاوف الأسواق إزاء تدخل السلطات لدعم الين في سوق الصرف الأجنبي مع استمرار تراجعه أمام الدولار.

وانخفض مؤشر“نيكي” في نهاية التداولات بنسبة 2.28% أو ما يعادل 711 نقطة إلى 30526 نقطة، بينما تراجع“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.49% إلى 2218 نقطة.

وقال جيمس مالكولم رئيس وحدة استراتيجيات أسواق الصرف لدى“يو بي إس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي سوف يتفق مع التحذيرات السابقة لمسؤولين كبار في البلاد، لكنها قد لا تتمكن من تصحيح اتجاه السوق بشكل فوري.

وأشار وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، في تصريحات أمس، إلى أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب العملة المحلية وليس قيمتها.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 149.21 ين، في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو أدنى مستوى للين أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي.

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