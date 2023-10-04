الأسهم اليابانية تتراجع بأكثر من 2% مع ضعف الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية، في ختام تداولات اليوم الأربعاء، إثر مخاوف الأسواق إزاء تدخل السلطات لدعم الين في سوق الصرف الأجنبي مع استمرار تراجعه أمام الدولار.
وانخفض مؤشر“نيكي” في نهاية التداولات بنسبة 2.28% أو ما يعادل 711 نقطة إلى 30526 نقطة، بينما تراجع“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.49% إلى 2218 نقطة.
وقال جيمس مالكولم رئيس وحدة استراتيجيات أسواق الصرف لدى“يو بي إس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي سوف يتفق مع التحذيرات السابقة لمسؤولين كبار في البلاد، لكنها قد لا تتمكن من تصحيح اتجاه السوق بشكل فوري.
وأشار وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، في تصريحات أمس، إلى أن تدخل السلطات في سوق الصرف سوف يعتمد على درجة تقلب العملة المحلية وليس قيمتها.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 149.21 ين، في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو أدنى مستوى للين أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي.
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