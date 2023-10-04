أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى بـ7 أشهر مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك مع ارتفاع عائدات الدولار والسندات الأمريكية.
وخسرت العقود الآجلة للذهب، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.5% إلى 1832 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولارا للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 106.919 نقطة.
وقفز عائد السندات الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته في 16 عامًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السبائك التي لا تحمل أي فائدة.
وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 862.37 دولار وهو أدنى مستوى في عام. انخفض البلاديوم بنسبة 2٪ إلى 1164.94 دولار وسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2018.
أ ش أ
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