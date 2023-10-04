أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى بـ7 أشهر مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك مع ارتفاع عائدات الدولار والسندات الأمريكية.

وخسرت العقود الآجلة للذهب، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.5% إلى 1832 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 106.919 نقطة.

وقفز عائد السندات الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته في 16 عامًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السبائك التي لا تحمل أي فائدة.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 862.37 دولار وهو أدنى مستوى في عام. انخفض البلاديوم بنسبة 2٪ إلى 1164.94 دولار وسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2018.

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