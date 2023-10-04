مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا ترتفع بنسبة 18% سبتمبر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سيارات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة بنسبة 18%على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بفضل المبيعات الجيدة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.

وقال شركة هيونداي موتور وتابعتها“كيا”، اليوم الأربعاء، إن المبيعات في الولايات المتحدة الشهر الماضي ارتفعت إلى 142.869 وحدة ، مقارنة بـ120.642 وحدة قبل عام، وتتضمن أرقام هيونداي نتائج مبيعات علامتها التجارية المستقلة جينيسيس.

وارتفعت مبيعات هيونداي من السيارات بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 59.465 وحدة، مع قفزة مبيعات جينيسيس بنسبة 35% إلى 6.644 وحدة وكيا بنسبة 19.5% إلى 67.264 وحدة، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين.

وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفعت مبيعات سيارات الشركتين بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 430.302 وحدة في أهم سوق للسيارات في العالم.

وارتفعت مبيعات هيونداي بنسبة 10% إلى 219.961 وحدة، بما في ذلك 19,427 وحدة من جينيسيس خلال نفس الفترة، مع زيادة مبيعات كيا بنسبة 14% إلى 210.341 سيارة.