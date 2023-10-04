مبيعات هيونداي وكيا في أمريكا ترتفع بنسبة 18% سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات سيارات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة بنسبة 18%على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بفضل المبيعات الجيدة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.
وقال شركة هيونداي موتور وتابعتها“كيا”، اليوم الأربعاء، إن المبيعات في الولايات المتحدة الشهر الماضي ارتفعت إلى 142.869 وحدة ، مقارنة بـ120.642 وحدة قبل عام، وتتضمن أرقام هيونداي نتائج مبيعات علامتها التجارية المستقلة جينيسيس.
وارتفعت مبيعات هيونداي من السيارات بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 59.465 وحدة، مع قفزة مبيعات جينيسيس بنسبة 35% إلى 6.644 وحدة وكيا بنسبة 19.5% إلى 67.264 وحدة، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين.
وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفعت مبيعات سيارات الشركتين بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 430.302 وحدة في أهم سوق للسيارات في العالم.
وارتفعت مبيعات هيونداي بنسبة 10% إلى 219.961 وحدة، بما في ذلك 19,427 وحدة من جينيسيس خلال نفس الفترة، مع زيادة مبيعات كيا بنسبة 14% إلى 210.341 سيارة.
MENAFN04102023000202011048ID1107186282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.