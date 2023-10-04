عائدات ضرائب كوريا الجنوبية تخسر 47.6 تريليون وون بأول 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن عائدات الضرائب لكوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 47.6 تريليون وون (34.9 مليار دولار) على أساس سنوي حتى أغسطس من هذا العام، وسط الركود الطويل في سوق العقارات.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية“يونهاب”، أن عائدات الضرائب بلغت 241.6 تريليون وون خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض من 289.3 تريليون وون قبل عام، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وخلال هذه الفترة، انخفض مبلغ ضريبة الدخل التي تم جمعها، بمقدار 13.9 تريليون وون إلى 77.2 تريليون وون، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مقدار أرباح رأس المال وضريبة الهدايا التي تم جمعها وسط انخفاض عدد المنازل المتداولة.

كما شهدت كوريا الجنوبية أيضا انخفاضا قدره 20.2 تريليون وون في عائدات ضرائب الشركات خلال هذه الفترة بسبب تباطؤ أرباح الشركات في عام 2022.

وفي أغسطس الماضي وحده، جمعت الحكومة 24 تريليون وون من الضرائب، بانخفاض 4.3 تريليونات وون عن العام السابق.

وفي الشهر الماضي، عدلت وزارة المالية الكورية الجنوبية تقديراتها لإيرادات الضرائب السنوية إلى 341.4 تريليون وون، بانخفاض قدره 59.1 تريليون وون عن التوقعات السابقة، مشيرة إلى ضعف أرباح الشركات وتراجع سوق العقارات.

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