عائدات ضرائب كوريا الجنوبية تخسر 47.6 تريليون وون بأول 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن عائدات الضرائب لكوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 47.6 تريليون وون (34.9 مليار دولار) على أساس سنوي حتى أغسطس من هذا العام، وسط الركود الطويل في سوق العقارات.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية“يونهاب”، أن عائدات الضرائب بلغت 241.6 تريليون وون خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض من 289.3 تريليون وون قبل عام، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذه الفترة، انخفض مبلغ ضريبة الدخل التي تم جمعها، بمقدار 13.9 تريليون وون إلى 77.2 تريليون وون، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مقدار أرباح رأس المال وضريبة الهدايا التي تم جمعها وسط انخفاض عدد المنازل المتداولة.
كما شهدت كوريا الجنوبية أيضا انخفاضا قدره 20.2 تريليون وون في عائدات ضرائب الشركات خلال هذه الفترة بسبب تباطؤ أرباح الشركات في عام 2022.
وفي أغسطس الماضي وحده، جمعت الحكومة 24 تريليون وون من الضرائب، بانخفاض 4.3 تريليونات وون عن العام السابق.
وفي الشهر الماضي، عدلت وزارة المالية الكورية الجنوبية تقديراتها لإيرادات الضرائب السنوية إلى 341.4 تريليون وون، بانخفاض قدره 59.1 تريليون وون عن التوقعات السابقة، مشيرة إلى ضعف أرباح الشركات وتراجع سوق العقارات.
أ ش أ
MENAFN04102023000202011048ID1107186280
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