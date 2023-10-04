بلتون تعتزم زيادة رأسمال كاش للتمويل إلى 500 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة“كاش للتمويل متناهي الصغر”، المستحوذ عليها بشكل كامل مؤخرًا.
وتعتزم بلتون تعظيم القاعدة الرأسمالية لكاش للتمويل ليصل رأس المال المصدر والدفوع الخاص بها إلى 500 مليون جنيه.
وأضافت أن“كاش للتمويل” تعتزم كذلك التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الرقابة المالية التي تتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليون جنيه للمشروع الواحد.
كما تدرس عقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم تمهيدًا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.
كما تخطط شركة“كاش للتمويل” لتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير فرص عمل تزيد عن 3 آلاف وظيفة بطريقة مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا في العام الأول من تفعيل الخطة التوسعية.
وأشارت إلى أنها ستركز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.
كما تخطط“كاش للتمويل” لتعزيز شبكة فروعها وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.
وبدوره، قال مرقس نبيل الرئيس التنفيذي لشركة كاش للتنويل، إنه من المستهدف رفع عدد فروع الشركة إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري ليصل إلى 150 فرعًا بحلول الربع الأخير من العام المقبل لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا والوادي الجديد والبحر الأحمر.
وأضاف أن الشركة افتتحت مؤخرًا 5 فروع جديدة بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقة الرقابة المالية.
وكانت حصلت شركة بلتون المالية القابضة، على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية حول إتمام نقل ملكية أسهم شركة“كاش للتمويل متناهي الصغر” إلى“بلتون”.
ووقعت مطلع سبتمبر الجاري عقد بيع الأسهم النهائي لشراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن انتهاء إجراءات الفحص النافى للجهالة بغرض الاستحواذ على شركة ((كاش للتمويل متناهى الصغر)).
وأضافت الشركة، أنها وقعت عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة، وأن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.
وتستهدف بلتون اختراق قطاع التمويل متناهى الصغر عبر الاستحواذ على“كاش” التى تركز على تقديم الخدمة فى الصعيد بشكل خاص، على أن يتم الانتهاء من الصفقة ونقل الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة لـ((البورصة)).
وأكدت المصادر أنذاك أن الشركة تدرس الحصول على رخصة البنك الرقمى بعد صدور التشريعات اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى.
وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.
والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.
وارتفعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 145.9 مليون جني، مقارنةبخسائر.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
MENAFN04102023000202011048ID1107186279