أيكون تضاعف أرباحها إلى 267.6 مليون جنيه في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، 2.7 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 267.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 97 مليون جنيه عبر إصدار عدد 24،25 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، (بواقع 0.20 مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلًا من الاحتياطي الناتج عن الانقسام وفقا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر 2022.

قررت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير“أيكون”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة 20 سبتمبر.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من جلسة 21 سبتمبر.

وتقدمت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير” أيكون”، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 485 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة قدرها 97 مليون جنيه موزعة على 24.25 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر في القوائم المالية 2022.

وقالت إن الزيادة بواقع توزيع سهم مجاني لكل 5 أسم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

واعتمدت الجمعية مقترح مجلس الإدارة باستخدام 97 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنهية في 31 ديسمبر 2022 لزيادة رأسمال الشركة المصدر.

كما وافقت العمومية على تحويل مبلغ 22.74 مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام إلى حساب الاحتياطي القانوني.

ارتفعت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، خلال العام الماضي، لتصل 132.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.38 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بــ2.09 مليار خلال 2021.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء و التعمير“أيكون”، نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم راسيا إلى (شركة قاسمة و شركتين منقسمتين).

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

وتضمن التعديل إضافة فقرة” الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالات والأنشطة الصناعية والإنشاءات الهندسية ... الخ”.

وكان وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، على تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين لفصل الأصول غير المستغلة فى شركة منفصلة لتعظيم الاستفادة.

وأوضحت الشركة أن الشركة القاسمة تختص بذات الغرض في صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والأعمال التجارية والتوكيلات والاستيراد والتصدير، والشركة المنقسمة تختص بالعمل على الاستغلال الأمثل للأصول العقارية غير المستغلة.

وأشارت الشركة إلى أن الشركة القاسمة ستظل محتفظة بقيدها في البورصة، والشركة المنقسمة سيتم تأسيسها تأسيسا مبدئيا نتيجة لعملية التقسيم، كما سيتم طرحها في البورصة فور التأسيس.

وقال طارق عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الشركة لا تحتاج لتقسيم القيمة الأسمية، حيث ستظل الشركة القاسمة برأسمال 480 مليون جنيه وقيمة أسمية 4 جنيهات للسهم.

وذكر أن الشركة الجديدة سيصبح رأسمالها 121.25 مليون جنيه وبقيمة أسمية جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي لدى الشركة الذي يبلغ 183 مليون جنيه.

وقال عبد الحميد، لـ”البورصة” إن الشركة تدرس حاليا عملية التقسيم وسيتم دعوة الجمعية العمومية للبدء في إجراءات التقسيم، موضحا أنه من المتوقع أن تنتهي عملية التقسيم في الريع الثاني من العام المقبل2021.

ويذكر أن الشركة قامت بتحديد مكتب حازم حسن كمستشار مالي لعملية التقسيم.

وأوضح عبد الحميد، أن التقسيم جاء بسبب أن إيرادات التشغيل والإيرادات الأخرى غير معبرة عن نشاط الشركة، فقررت الشركة إنشاء كيان جديد لتصبح إيرادات كل شركة منفصلة.

واضاف أن الشركة تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول حيث تمتلك أراضي غير مستغلة، موضحا ان غرض الشركة لا يسمح باستغلال هذه الأراضي غير عن طريق التأجير كأرض فضاء.

تابع أن التقسيم سيسمح بتأجير تلك الأراضي كمباني إدارية ووحدات مما يعود على الشركة بإيرادات أعلى.

وذكر عبد الحميد، أن مساحة الأراضي المملوكة للشركة تبلغ 228.4 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأراضي بين الشركتين لتمتلك الشركة القاسمة 61 ألف متر مربع بينما تمتلك الشركة المنقسمة 167 ألف متر مربع.

وأشار عبد الحميد إلى أنه سيتم نقل استثمارات الشركة بشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية والتي تبلغ قيمتها الدفترية 11.3 مليون جنيه، إلى الشركة الجديدة، موضحا ان نسبة مساهمة الشركة في“صن انفينيت” تبلغ 74%.

وتابع ان الشركة القاسمة ستحتفظ بباقي بنود الاستثمارات في شركات تابعة والتي تتمثل في شركة“أكرو مصر للشدات” بنسبة 78.8% وشركة“أكرو دالميني” بنسبة 99.9% وشركة“دالميني ايجيبت” بنسبة 99.9%.

وذكر أن أرصدة العملاء والمستحقات ذات علاقة والنقدية ستنتقل للشركة الجديدة والتي تمثل 90 مليون جنيه، بينما ستتولي الشركة القاسمة تخصيم الأرصدة من العملاء.

وقال إن“ايكون” تعاقدت العام الماضي على شراء 5 وحدات إدارية في“كايرو فيستيفال”، حيث تم سداد 11 مليون جنيه من قيمة الوحدات، موضحا أن هذه الوحدات ورصيدها سينتقل للشركة الجديدة.

واشار إلى أن الشركة تستهدف توسعات مستقبلية بافتتاح فروع جديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة التصدير بنسبة 25% خلال 5 سنوات.

تراجعت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون” بنسبة 46.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 29.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 55.34 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 592.9 مليون جنيه، مقارنة بـ457.91 مليون خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر نحو 24.13 مليون جنيه، مقابل 43.4 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

فيما بلغ نصيب الحصص غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 5.67 مليون جنيه مقابل 11.87 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.