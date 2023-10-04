الرقابة المالية تقرر شطب مراقبي حسابات 5 شركات مقيدة في البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت وحدة جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشطب مراقبي حسابات 5 شركات مقيدة في بورصة مصر.

وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن وحدة الرقابة التابعة لهيئة الرقابة المالية قررت شطب المحاسب أشرف عبدالغني السعيد عبدالغني من سجل مراقبي حسابات الهيئة.

ولفتت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى أنها ستقوم بالتعاقد مع مراقب حسابات آخر.

كما قررت الرقابة المالية شطب رزق شندي عبدالمسيح مراقب حسابات شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، من سجلات الهيئة.

ونوهت الأولى للاستثمار إلى أن محمد محمد عوض مراقباً أول لحسابات الشركة.

وقررت الرقابة المالية كذلك شطب أدهم توكل عبدالستار مراقب حسابات كل من شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية.

كما تم شطب محمد هاني محمد الحسيني مراقب حسابات شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”.