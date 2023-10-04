الرقابة المالية تقرر شطب مراقبي حسابات 5 شركات مقيدة في البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت وحدة جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشطب مراقبي حسابات 5 شركات مقيدة في بورصة مصر.
وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن وحدة الرقابة التابعة لهيئة الرقابة المالية قررت شطب المحاسب أشرف عبدالغني السعيد عبدالغني من سجل مراقبي حسابات الهيئة.
ولفتت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى أنها ستقوم بالتعاقد مع مراقب حسابات آخر.
كما قررت الرقابة المالية شطب رزق شندي عبدالمسيح مراقب حسابات شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، من سجلات الهيئة.
ونوهت الأولى للاستثمار إلى أن محمد محمد عوض مراقباً أول لحسابات الشركة.
وقررت الرقابة المالية كذلك شطب أدهم توكل عبدالستار مراقب حسابات كل من شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية.
كما تم شطب محمد هاني محمد الحسيني مراقب حسابات شركة الدولية للصناعات الطبية“إيكمي”.
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