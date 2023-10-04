المركزى يجتمع برؤساء المسئولية المجتمعية بالبنوك لرسم استراتيجية 2024 - جريدة البورصة

عقد البنك المركزي المصري برئاسة لميس نجم مستشار محافظ البنك للمسئولية المجتمعية، اجتماعا بجميع قيادات ورؤساء قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك، لتحديد أولويات المرحلة الراهنة ورسم استراتيجية عام 2024 لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومساندة جهود الدولة لتوصيل الدعم لمستحقيه، ومساندة برامج الحماية الاجتماعية والوصول للتنمية المستدامة.

قالت لميس نجم خلال الاجتماع، إن القطاع المصرفي بذل العديد من الجهود المجتمعية والتنموية على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والمناطق الأكثر احتياجاً للدعم بالتعاون مع شركاء تنمويين.

وأوضحت أن استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة، لابد أن تركز على دعم بعض المشروعات ذات الأولوية ومن ضمنها تكثيف الجهود في منظومة الصحة والتأمين الصحي الشامل، وبرامج تنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة، ودعم الحرف اليدوية والمشروعات البيئية والأنشطة الرياضية، وغيرها من المشروعات الأخرى على أجندة القطاع المصرفي.

ولفتت نجم إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.

وشددت على تكاتف الجهود بين القطاع و توزيع الجهود وتواصل جميع البنوك مع بعضها البعض خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية بشكل دائم، لتبادل الخبرات ومشاركة المعلومات المطلوبة عن المناطق والقرى التى خضعت للتطوير من قبل وعدد المستحقين بها.

وأقترحت نجم، أن تكون هناك وسيلة تواصل مشتركة تضم جميع قيادات نشاط المسئولية المجتمعية في القطاع المصرفي، لمناقشة القضايا المجتمعية والتنموية المطروحة على الساحة، فضلاً عن تسهيل وتسريع تبادل الخبرات والمعلومات بينهما في مختلف المجالات والبرامج التنموية، وأشارت إلى بعض جهود القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.

على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ دعم القطاع المصرفي في مجال الصحة نحو 7 مليارات جنيه منها المساهمة في“سيستم” وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، فضلاً عن مشاركة البنوك في إمداد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية ، ومساهمة عدد من البنوك في دعم مرضى القلب المفتوح والتبرع لوحدات الحروق والقسطرة والعناية المركزة وغيرها من الأقسام الطبية المختلفة التى تحتاج للدعم في بعض الكيانات الطبية الكبيرة ومنها مستشفي قصر العيني والدمرداش وغيرهما.

ولفتت أيضاً إلى جهود القطاع المصرفي في مبادرة” سجون بلا غارمات” ، إذ أسهم عدد من البنوك في سداد ديون الغارمات وفقاً للشروط والضوابط التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقية المستفيدات من تلك المبادرة.

كما تتعاون البنوك مع وزارة التضامن في توفير فرص العمل للشباب ونشر ثقافة الشمول المالي داخل 7 محافظات ودعم دور رعاية المسنين والأيام، بجانب توفير الدعم العيني لعدد من الأسر الأكثر فقراً.

وأوضحت أنه توجد مناقشات مستمرة مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمعرفة احتياجات ملف الحماية المجتمعية، وكيفية مساهمة البنوك في سد هذا الاحتياج من خلال المشاركة بالبرامج المجتمعية والتنموية المختلفة التابعة للوزارة.

وناشدت نجم، جميع البنوك تكثيف الجهود في مبادرات تأهيل وتدريب القادرين على العمل وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، ودعم طلاب المدارس الفنية بجانب نشر البرامج التوعوية والتنموية ودعم دمج ذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة دعم المشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجابهة التغيرات المناخية تزامناً مع مؤتمر cop28 المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره أيضاً مسئولون من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز فرص التعاون مع الجهاز وتقديم الخدمات غير المالية لدعم الفئات المستحقة من أصحاب المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق على تواصل الجهاز بشكل مباشر مع البنوك المهتمة بذلك لعرض المبادرات والمشروعات التابعة للجهاز التى يمكن المشاركة بها.

وأوضحت أن عدد من المسئولين بقطاع المسئولية المجتمعية بالبنوك، لفتوا إلى أهمية توافر المعلومات والاحصائيات اللازمة لبعض القضايا التى لا يستطيعون الوصول إليها، من ضمنها معلومات عن المحافظات التى تستحوذ على أكبر نسبة من البطالة والأمية وغيرها من القضايا والمشكلات الاجتماعية والبيئية، لمعرفة كيفية التعامل معها، وتكثيف الجهود في دعم المناطق والفئات المستحقة للدعم وتنفيذ مبادراتهم على أسس واحصائيات سليمة.

وأكدت نجم خلال الاجتماع أنها ستحرص على التواصل وعقد اجتماعات بشكل دورى خلال الفترة المقبلة مع الوزراء والجهات المختصة، لوضع آلية تمكن شركاء التنمية في القطاع المصرفي من الوصول للمعلومات والاحصائيات التى يحتاجونها للعمل وفقاً لدراسة واضحة ووضع خطط محكمة، والتنفيذ بشكل يحقق عائدا إيجابيا على المستفيدين والدولة ككل.

وعرضت نجم خلال الاجتماع إجمالى مساهمات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الحالي على جميع الحضور من مسئولي قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والتى بلغت نحو 988.5 مليون جنيه، تنقسم إلى ما يقرب من 680.9 مليون جنيه لقطاع الصحة، و20.9 مليون جنيه للتعليم، و 104.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و4.4 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و42.3 مليون لذوى الاحتياجات، وحوالى 3 ملايين لمشروعات تمكين المرأة.

كما تم توجيه 11.3 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 3.7 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و12.1 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و102.8 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و1.5 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و1.2 مليون جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع”.

وأشارت مستشار محافظ البنك المركزى، إلى مساهمة القطاع المصرفى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.

ولفتت إلى دعم البنوك لصندوق تحيا مصر ، من أجل تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية فى المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن البنك المركزي المصري يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع بشكل دورى لتحقيق أفضل نتائج.

وقالت إنه بناء على مقترح عدد من مسئولي البنوك سيتم رصد عدد المستفيدين من كل قطاع في التقرير الدوري الذي يصدره البنك المركزى حول مساهمات القطاع المصرفي في المبادرات المجتمعية المختلفة، لتحديد أثر تلك المساهمات ورصدها بشكل دقيق.

ولفتت إلى وجود اتجاه من القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة للتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت نجم، إلى أن البنك المركزي المصري وضع فى اجتماعه السابق مع رؤساء وقيادات المسئولية المجتمعية بالبنوك بعض المعايير والضوابط الحاكمة لتحسين خطط إدارات المسئولية المجتمعية بجميع البنوك ، من ضمنها أهمية الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية فى جميع القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم، والتنسيق بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينه من الجميع.

وأضافت:“سيصبح كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة، وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات، لتجنب تكرار الجهود للمنطقة نفسها، وتجنب تكرار دعم الفئات نفسها التى كانت لها سابقة الدعم، وتوسيع دائرة المستفيدين”.

وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الضوابط مطالبة البنوك بتحديد ميزانيات المسئولية المجتمعية وأوجه الصرف وفقاً للقطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة والمدد الزمنية لها، وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزى بها.

بجانب الحرص على عقد اجتماع دورى لجميع القيادات والمسئولين عن إدارة المسئولية المجتمعية فى جميع البنوك ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك، مع إمكانية إرسال دعوات للوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات؛ لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.

وأشارت إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابى.

ولفتت إلى دور القطاع المصرفي تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان، من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.

وقالت إنه منذ تأسيس لجنة التنمية باتحاد بنوك مصر عام 2014، تم العمل على تحقيق التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسية هى النمو الاقتصادى، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، عن طريق عدد من الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء الوطن من مؤسسات المجتمع المدنى.

أضافت أنه بانتهاء المرحلة الرابعة من مبادرة“عيشة وهوية”، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة نحو 50 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، والتى أثبتت أن بداخل كل منطقة عشوائية قيمة حضارية كبيرة.

وتم التركيز فى المبادرة على الرعاية الفعالة فى المجتمع من الشباب والنساء، عبر تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً خلال 3 مكونات رئيسية للمشروع.

وتتمثل هذه المشروعات فى تمكين وحماية الشباب عن طريق توجيه طاقتهم فيما يفيدهم عن طريق تجميل أكثر من 220 شارعا وكذلك فى برنامج واصل لتنمية القيم الإيجابية عبر الأنشطة الرياضية لأكثر من 50 حدثاً رياضياً، بجانب توفير فرص فعالة لتشغيل الشباب عن طريق برنامج ريادة الأعمال الذى تضمن أكثر من 600 شاب وفتاة تحت برنامج“اشتغلت” لتدريب الشباب من أجل التأهيل لسوق العمل، فضلاً عن تنمية السيدات اجتماعياً واقتصادياً عن طريق منحهن فرصة فى التغيير والنمو الاقتصادى فى برنامج“أصيلة”.

ولفتت إلى أن برنامج أصيلة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، أسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لـ50 سيدة معيلة من الفئات المهمشة جنوب القاهرة.

وتعاقد البرنامج مع 9 جمعيات بالأماكن المستهدفة، وأجرى 199 زيارة ميدانية لاعتماد السيدات المعيلات، كما تم عقد جلسات دعم نفسى اجتماعى للمستفيدات من المبادرة.

ولفتت إلى أن المشروعات التى تم دعمها تتمحور حول عدد من المجالات منها العطارة والعلافة، والسوبر ماركت، والمنظفات، وبيع أدوات بلاستيكية، ومطعم كبدة وسجق، ومكتبة، والإكسسوار والخردوات، والمجمدات، والملابس، والتى تم تحديدها طبقاً لدراسة السوق المحلى.

كما أشارت إلى أن تدخلات برنامج أصيلة تتضمن أيضاً تنفيذ 250 سلة غذائية لأسر أصيلة، و100 كسوة عيد وشتاء لأسر السيدات، وسداد دين لـ19 سيدة وتدريب موجة لـ60 سيدة وفتاة عن الصحة الإنجابية، والجنسية، والنظافة الشخصية، وختان الإناث.

قالت نجم ، إن لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اجتمعت مؤخراً مع ممثلى مؤسسة صناع الحياة ومكتب صبور للاستشارات لمناقشة مستهدفات المرحلة الخامسة من عيشة وهوية وزيادة عدد المستفيدين من المبادرة والخدمات المقدمة للفئات الأكثر استحقاقاً.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة تعتمد على الاستلهام من قصص النجاح والدروس المستفادة من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى استكمال تطوير التدخلات التنموية للمساهمة فى تمكين الشباب والسيدات من الفئات المهمشة من المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية فى منطقة حلوان.

ويتم ذلك من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز المشاركة الإيجابية لهم فى مواجهة التحديات المجتمعية ودعم ريادة الشباب فى إدارة المبادرات المجتمعية والمشروعات متناهية الصغر.

ولفتت إلى أن المرحلة الخامسة تسعى لزيادة فاعلية دور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى عن الرياضة، ومخاطر التعاطى والادمان، والحفاظ على البيئة، ورفع الوعى النفسي الاجتماعى للأسرة المصرية، بالإضافة إلى امتلاك الفئات المهمشة القدرات والإمكانيات لتعزيز مواردهم الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة ومتابعتها.