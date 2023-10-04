آبل تغير قواعد متجر التطبيقات في الصين مع تزايد التدقيق التنظيمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غيرت شركة“آبل” من قواعد متجرها للتطبيقات في الصين، ومن المتوقع أن تقيد الوصول إلى التطبيقات الأجنبية مع تزايد التدقيق التنظيمي.
وأظهر موقع صانعة الجوالات الأمريكية، تحديث إرشادات مطوري التطبيقات لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة والتي تطلب من المطورين الصينيين الحصول على ترخيص للتطبيقات الجديدة والحالية، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
ومن المقرر أن تتبنى الصين سياسة جديدة لمعالجة ثغرة في الإنترنت تسمح للمواطنين الذين يستخدمون متجر“آبل” بتنزيل التطبيقات الأجنبية المحظورة -مثل منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية- والوصول إليها من خلال استخدام شبكة افتراضية خاصة“في بي إن”.
يأتي هذا بعد أن نشرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، الأسبوع الماضي، قائمة بـمنصات التطبيقات المسجلة بشكل صحيح على موقعها الإلكتروني، مع غياب“آبل”، رغم توريدها ربع شحنات الجوالات الذكية في الصين خلال النصف الأول من عام 2023.
وفي أغسطس 2022، ألزمت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية متاجر التطبيقات بضرورة مراقبة التطبيقات الموجودة لديها، ورفض تحميل التطبيقات التي تحتوي على معلومات غير قانونية أو مسيئة.
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