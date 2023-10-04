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آبل تغير قواعد متجر التطبيقات في الصين مع تزايد التدقيق التنظيمي

10/4/2023 4:59:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) غيرت شركة“آبل” من قواعد متجرها للتطبيقات في الصين، ومن المتوقع أن تقيد الوصول إلى التطبيقات الأجنبية مع تزايد التدقيق التنظيمي.

وأظهر موقع صانعة الجوالات الأمريكية، تحديث إرشادات مطوري التطبيقات لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة والتي تطلب من المطورين الصينيين الحصول على ترخيص للتطبيقات الجديدة والحالية، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

ومن المقرر أن تتبنى الصين سياسة جديدة لمعالجة ثغرة في الإنترنت تسمح للمواطنين الذين يستخدمون متجر“آبل” بتنزيل التطبيقات الأجنبية المحظورة -مثل منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية- والوصول إليها من خلال استخدام شبكة افتراضية خاصة“في بي إن”.

يأتي هذا بعد أن نشرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، الأسبوع الماضي، قائمة بـمنصات التطبيقات المسجلة بشكل صحيح على موقعها الإلكتروني، مع غياب“آبل”، رغم توريدها ربع شحنات الجوالات الذكية في الصين خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي أغسطس 2022، ألزمت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية متاجر التطبيقات بضرورة مراقبة التطبيقات الموجودة لديها، ورفض تحميل التطبيقات التي تحتوي على معلومات غير قانونية أو مسيئة.

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