المجتمعات العمرانية تتعاون مع استادات لإدارة الأندية بعدد من المدن الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون مع شركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية، لتشغيل وإدارة الأندية ومناطق حمامات السباحة وملحقاتها، بالمناطق والمجمعات السكنية بعدد من المدن الجديدة.

وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس سيف الله الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المجمعات السكنية بالمدن الجديدة على أعلى مستوى، والحفاظ على المنشآت الترفيهية والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه بموجب بروتوكول التعاون تمنح الهيئة لشركة استادات حق إدارة وتشغيل المنشآت الترفيهية (حمام السباحة وملحقاته، أو المبنى الاجتماعي، أو الملاعب إن وجدت) ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدن (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – العبور – ....) أو أي مشروعات سكنية أخرى مملوكة بالكامل للهيئة والمساحات التشغيلية الخاصه بها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وكذا إمكانية تسويق عضويات أندية سيتى كلوب المملوكة للشركة بالتعاون مع الهيئة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.