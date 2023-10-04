بالم هيلز تضاعف مبيعاتها إلى 35 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 100% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 35 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن المبيعات المحققة خلال التسعة أشهر تجاوزت المستهدف خلال العام.

وكانت استحوذت شركة بالم هيلز للتعمير على مساحة 374 فدانًا مميزة متعددة الاستخدامات مجاورة لمنطقة بالم هيلز أكتوبر، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن المشروع سيشمل شققاً وفيلات سكنية ومرافق تجارية وإمتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى 85 مليار جنيه.

ويعد هذا الاستحواذ استمرارًا لنجاح المحتمعات السكنية لشركة بالم هيلز للتعمير في منطقة بالم هيلز أكتوبر، حيث سيضيف حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراض التي ستمنح الشركة من 5-7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.

وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وكانت تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 256.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 305.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 6 مليار جنيه إلى 5,88 مليار جنيه، بتخفيض قدره 120 ملبون جنيه.

ويأتي التخفيض عن طريق إعدام اسهم خزينة البالغ عددها 60 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 2 جنيه للسهم.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية شركة“بالم هيلز للتعمير” على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.883 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة.

وقررت العمومية تخفيض رأس المال بقيمة 120 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية على قرار مجلس إدارة الشركة في 16 أغسطس الماضي وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد 60 مليون سهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمقدم للبورصة ضمن مستندات شراء أسهم الخزينة، بعرض الأمر على أقرب عمومية وأن يتم الت٩صويت على ذلك.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.