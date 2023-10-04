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أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

10/4/2023 4:37:13 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023، حيث توقعت أن يشهد اليوم طقساً مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الإثنين المقبل.



الأربعاء 4 أكتوبر 2023

بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.



الخميس 5 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.



الجمعة 6 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.



السبت 7 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.



الأحد 8 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.



الإثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 26.









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