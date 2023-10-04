بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات
التاريخ
10/4/2023 4:37:12 AM
(MENAFN
- Youm7) بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات .
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