وزير الصحة الجزائرى ينفى تفشى حشرات بق الفراش فى الجزائر

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الصحة الجزائرى، عبد الحق سايحى، إنه لا وجود لحشرة "بق الفراش" في الجزائر، مؤكدا أنه أعطى التعليمات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح سايحي في تصريح صحفي أن مصالح القطاع متواجدة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية بحيث تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ، بحسب ما نشرت وكالة "الشروق" الجزائرية.

وأشار سايحي إلى أن هذا المرض قديم وأصاب فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، معتبرا أن انتشار هذه الحشرة له علاقة بالنظافة.

وتابع "العائلات الجزائرية نظيفة، ولدينا أشعة الشمس التي تقضي على مثل هذه الظواهر فليس هناك تخوفات"، بحسب الوكالة.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية ستجتمع هذا الأسبوع لوضع "خطة عمل" لمكافحة "بق الفراش"، معربة عن قلقها من عودة هذا النوع من الطفيليات إلى البلاد، حيث رصدت حشرات البق في دور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي.

وبقّ الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم

لتسبب تهيجا جلديا لدى بعض الأشخاص.

كما تتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تمتص الدم بشكل منتظم للبقاء على قيد الحياة ومواصلة نموها.

وكانت قد اختفت هذه الحشرات في خمسينيات القرن العشرين، قبل أن تعاود الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة.