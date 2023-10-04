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الدفاع السورية تنشر مقطع فيديو حول استهداف مقرات للإرهابيين فى ريف إدلب

10/4/2023 4:37:11 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقطع فيديو لعملية استهداف لمقرات الإرهابيين في ريف إدلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "في إطار عمليات صد ومتابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم".

وتابع البيان "تم تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين، وعرف من الإرهابيين القتلى: الإرهابي مصباح عثمان والإرهابي مفيد بيوش".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير وإسقاط مسيّرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانتا تحاولان استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة.


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