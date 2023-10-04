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كوريا الجنوبية والإمارات تعقدان محادثات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة

10/4/2023 4:37:10 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية، أن سول وأبوظبى عقدتا مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وأضافت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن الدولتين اتفقتا فى عام 2021 على السعي لصياغة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)، وبدأت الجولة الأولى من المحادثات في سول، أمس الأول الاثنين.

وأشارت إلى أن الجانبين سيعملان على تضييق الخلافات بشأن إجمالي ثمانية قطاعات، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع والخدمات وقواعد المنشأ.

وتابعت: "الإمارات العربية المتحدة هى الشريك الرئيسي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وصناعات الطاقة الجديدة ومجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية.

وبحسب الوكالة الكورية فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد أحد أنواع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات، بالإضافة إلى فتح السوق.




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