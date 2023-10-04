نقابة الخدمات الإدارية: انتخاب السيسى رئيسا لفترة جديدة يقهر التحديات

(MENAFN
- Youm7) جددت
النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية العهد للرئيس عبد الفتاح السيسى،
بالمشاركة وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة يقهر التحديات.
وقال النقابة فى بيان، إنه إيمانا منهم بالمسئولية الوطنيه تجاه مصر، يجددون دعمهم للرئيس السيسي.
وكشف مجلس إدارة النقابة الحرص على استعراض ذكريات انتصارات اكتوبر من خلال عقد الندوات مع أعضاء التنظيم العمالى من ابناء الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددعم نحو ٥ ملايين عامل، يشملهم تصنيف النقابة كى نستلهم من روح أكتوبر الاستمرار فى السير قدما نحو الدفاع عن الوطن بسلاح االعلم والعمل والإنتاج والوحدة والترابط والتكاتف فى نسيج واحد.
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