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نقابة الخدمات الإدارية: انتخاب السيسى رئيسا لفترة جديدة يقهر التحديات

10/4/2023 4:37:07 AM
(MENAFN- Youm7) جددت
النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية العهد للرئيس عبد الفتاح السيسى،
بالمشاركة وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة يقهر التحديات.



وقال النقابة فى بيان، إنه إيمانا منهم بالمسئولية الوطنيه تجاه مصر، يجددون دعمهم للرئيس السيسي.





وكشف مجلس إدارة النقابة الحرص على استعراض ذكريات انتصارات اكتوبر من خلال عقد الندوات مع أعضاء التنظيم العمالى من ابناء الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددعم نحو ٥ ملايين عامل، يشملهم تصنيف النقابة كى نستلهم من روح أكتوبر الاستمرار فى السير قدما نحو الدفاع عن الوطن بسلاح االعلم والعمل والإنتاج والوحدة والترابط والتكاتف فى نسيج واحد.











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