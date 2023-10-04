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وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

10/4/2023 4:37:06 AM
(MENAFN- Youm7) شهد وزير العمل حسن شحاتة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة ، حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتش عمل من 9 محافظات، وذلك قبل إستلام مهامهم كمفتشي عمل ، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج 'عمال و أصحاب عمل ".

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ، أوضح الوزير أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات،مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة ،والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام، ..مشدداً على مفتشى العمل بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت ، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ،من أجل توفير بيئة عمل آمنة ،مع تحسين الصورة المجتمعية عن اجهزة العمل الميدانية،و توضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.
يجدر بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد" ..ويمثل المفتشين الجدد 9 مديريات عمل هى : القاهرة ، والدقهلية، والاسكندرية ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، والجيزة ، وأسوان ، والأقصر ، وبني سويف..وحضر مراسم حاف اليمين عدد من قيادات الوزارة .

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً


وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً


وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً


وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً

وزير العمل يشهد حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتشاً جديداً



MENAFN04102023000132011024ID1107186208

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