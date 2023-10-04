بايدن وأمير قطر يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعى والأمنى فى المنطقة

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى التزامهما بتعميق التعاون الدفاعى والأمنى فى المنطقة.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية لتأكيد شراكتهما الثنائية القوية والتزامهما بالعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ويخطط الرئيس الأمريكي وأمير قطر لمواصلة جهودهما لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا.
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