بايدن وأمير قطر يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعى والأمنى فى المنطقة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى التزامهما بتعميق التعاون الدفاعى والأمنى فى المنطقة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية لتأكيد شراكتهما الثنائية القوية والتزامهما بالعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

ويخطط الرئيس الأمريكي وأمير قطر لمواصلة جهودهما لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة شرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا واستقرارًا.



