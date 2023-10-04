تركيا تعلق الدراسة 3 أيام فى ديار بكر بسبب سوء الأحوال الجوية

MENAFN - Youm7) تم تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في المدارس في منطقة كولب في ديار بكر بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.





وذكر بيان صادر عن حاكم المنطقة أنه تم اتخاذ القرار بناءً على توصية مجلس النظافة بالمنطقة، استنادًا للمادة 26 من قانون النظافة العامة.





وبحسب موقع "تركيا الان" تم تحديد المدارس التي سيتم تعليق التعليم فيها، حيث تشمل مدرسة أيغون الابتدائية والثانوية، ومدرسة أكجيزير سبت الابتدائية، ومدرسة أكجيسير الابتدائية، ومدرسة أكجيسير تكنفال الابتدائية في أحياء أيجون وأكجيسير.





وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات التي حدثت في 3 و 4 و 5 أكتوبر.





وأشار البيان إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية والمنظمات ذات الصلة اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الطلاب والموظفين.





وتهدف هذه الخطوة تفادي أية مخاطر أو حوادث قد تحدث نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات.





ومن المتوقع أن يتم استئناف الدروس بعد انقضاء فترة التعليق المؤقت وستعمل الجهات المعنية على تقييم الوضع باستمرار واتخاذ القرار المناسب بناءً على تطورات الأحوال الجوية.



