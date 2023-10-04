تركيا تعلق الدراسة 3 أيام فى ديار بكر بسبب سوء الأحوال الجوية

(MENAFN
- Youm7) تم تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في المدارس في منطقة كولب في ديار بكر بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.
وذكر بيان صادر عن حاكم المنطقة أنه تم اتخاذ القرار بناءً على توصية مجلس النظافة بالمنطقة، استنادًا للمادة 26 من قانون النظافة العامة.
وبحسب موقع "تركيا الان" تم تحديد المدارس التي سيتم تعليق التعليم فيها، حيث تشمل مدرسة أيغون الابتدائية والثانوية، ومدرسة أكجيزير سبت الابتدائية، ومدرسة أكجيسير الابتدائية، ومدرسة أكجيسير تكنفال الابتدائية في أحياء أيجون وأكجيسير.
وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات التي حدثت في 3 و 4 و 5 أكتوبر.
وأشار البيان إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية والمنظمات ذات الصلة اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الطلاب والموظفين.
وتهدف هذه الخطوة تفادي أية مخاطر أو حوادث قد تحدث نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات.
ومن المتوقع أن يتم استئناف الدروس بعد انقضاء فترة التعليق المؤقت وستعمل الجهات المعنية على تقييم الوضع باستمرار واتخاذ القرار المناسب بناءً على تطورات الأحوال الجوية.
MENAFN04102023000132011024ID1107186206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.