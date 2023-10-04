الركاب في إنجلترا يواجهون يومًا آخر بدون قطارات بسبب الإضراب

MENAFN - Youm7) يواجه ركاب السكك الحديدية في إنجلترا يومًا آخر بدون قطارات، اليوم الأربعاء، حيث أدى إضراب سائقي القطارات إلى توقف معظم الخدمات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.





وبدأ أعضاء نقابة "أسليف" الإضراب للمرة الثانية خلال أربعة أيام، في إضراب لمدة 24 ساعة ليتزامن مع اليوم الأخير لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.





وأوضحت الصحيفة أن الإضراب، وهو التوقف الرابع عشر لنقابة "أسليف" منذ بدء النزاع في يونيو 2022 بين جميع مشغلي القطارات المتعاقدين مع وزارة النقل، يعني أنه لن تعمل قطارات على معظم الطرق الإنجليزية، وستتأثر الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.





ولن يتمكن سوى عدد قليل من شركات القطارات من تشغيل أي خدمات.





وأثار الإضراب احتمال أن يعلن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك، في خطابه في المؤتمر عن إلغاء خدمات القطارات عالية السرعة HS2 المستقبلية من لندن إلى مانشستر في يوم لا تعمل فيه قطارات بين المدن بين المدن.





وقالت نقابة أسليف إنها كانت تستهدف مؤتمر الحزب الحاكم بعد أن أمضى سائقو القطارات أكثر من أربع سنوات دون زيادة في الأجور.





وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة "أسليف"، إنه لم تكن هناك محادثات أخرى مع الحكومة أو شركات السكك الحديدية منذ أبريل، بعد أن رفضت النقابة عرضًا "مضحكًا".





وقالت مجموعة تسليم السكك الحديدية، التي تمثل مشغلي القطارات، إن المزيد من المحادثات لا يمكن أن تتم إلا إذا وافق السائقون على تغيير ظروف العمل.





وأضاف ويلان صوته إلى أولئك الذين يعارضون إلغاء الجزء الشمالي من قطارات

HS2، والذي قال إنه "غير منطقي". وقال: "إذا لم تنتهوا منه الآن، فلا فائدة مما فعلناه لبنائه بالفعل."





وسيستمر حظر العمل الإضافي من قبل السائقين طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة، مما يجبر بعض المشغلين على تقليل الجداول الزمنية وزيادة احتمالية حدوث المزيد من الإلغاءات خلال إشعار قصير.







