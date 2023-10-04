بايدن يطالب الجمهوريين بسرعة انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد إقالة مكارثى

MENAFN - Youm7) طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الجمهورى، بسرعة انتخاب رئيسا بعد الإطاحة بالنائب كيفين مكارثى من منصبه أمس فى سابقة تاريخية.

قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من التصويت، إن بايدن أظهر أنه حريص دائمًا على العمل مع كلا الحزبين في الكونجرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي، وأضافت: "لأن التحديات العاجلة التى تواجه أمتنا لن تنتظر، فهو يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا له بسرعة".

ولم يذكر البيان بشكل خاص مكارثي، وما إذا كان ينبغي إعادة انتخابه رئيسًا أو تأييد رئيس جديد.

وقالت جان بيير في إشارة إلى بايدن: "بمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس، فإنه يتطلع إلى العمل معهم ومع مجلس الشيوخ لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي".

ووفقا لصحيفة ذا هيل، حاول البيت الأبيض الابتعاد عن الدراما في مجلس النواب قبل التصويت، قائلا إنه لن يتدخل ولن يعلق على القيادة لكنه وصف الوضع بأنه "فوضوي"، حيث قالت بيير في وقت سابق من يوم الثلاثاء قبل التصويت: "فيما يتعلق بالفوضى التي نراها في الجمهوريين في مجلس النواب، نعم إنها فوضوية للغاية للأسف.. هناك فوضى هناك، وأغلبية صغيرة من حزبهم تسبب الفوضى بالفعل".

وعقب التصويت الذي اقال مكارثي، تم إعلان النائب باتريك ماكهنري الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، وهو حليف رئيسي لمكارثي، رئيسًا بالنيابة، ويعرف باسم المتحدث المؤقت.

أشارت الصحيفة الى ان تصويت الثلاثاء يمثل المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس النواب على إقالة رئيسه وهو تطور تاريخي من شأنه أن يدفع المجلس إلى سباق فوضوي آخر على منصب رئيس المجلس، بعد انتخاب مكارثي "الماراثوني" في يناير.

خلال تلك الانتخابات، وافق مكارثي على عدد من الشروط، بما في ذلك تغيير العتبة لفرض التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب من خمسة أعضاء إلى عضو واحد فقط، من أجل التأثير على الجمهوريين العشرين المعارضين له.