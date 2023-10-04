طبيب الأهلى يبدأ تأهيل رامى ربيعة بسبب خراج القدم

(MENAFN
- Youm7) وضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادى الاهل برنامج تأهيلى لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد اصابته في القدم.
ويغيب رامى ربيعة عن مباراة إنبي لخضوعه لعملية (خٌراج) في القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة الليلة.
ويدير مباراة الأهلي وإنبي طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد محمود لطفي مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، فيما يتواجد على تقنية الفيديو محمود بسيوني والسيد شعبان.
افتتح الاهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.
فى المقابل افتتح انبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا اف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.
MENAFN04102023000132011024ID1107186202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.