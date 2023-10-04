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تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد شريف ودور الأهلى

10/4/2023 4:37:00 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الاعلامى أحمد شوبير عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك
مع محمد شريف ، المحترف في نادي الخليج السعودي خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" جمعنى اتصال هاتفي مع محمد شريف لاعب الخليج الحالي، وأخبرنى بأنه بالفعل مسئولي الزمالك يتفاوضون معه من أجل الحصول على خدماته في الصفوف بالانتقالات المقبلة".

ويضيف شوبير:" محمد شريف أعرب له عن سعادته الكبرى بالتواجد في فريق الخليج السعودي، وأنه مستمر مع فريقه الحالي لنهاية عقده نظراً لما يلاقيه من معاملة طيبة من قبل المسئولين".

وأوضح شوبير، أن شريف أبلغه
إنه يستهدف في المقام الأول أن يعود إلى مصر من بوابة النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي سوف يكون له الأولولية في أية مفاوضات مستقبلية بعد انتهاء تجربته الاحترافية في صفوف الفريق الخليجي.

وعن المقارنة بين الأهلي والزمالك إذا تقدمت الطرفين بعرض رسمي للحصول على خدماته، قال شوبير أن شريف يري أن الأولولية أيضاً سوف تكون للنادي الأهلي، وأنه يريد أن يحافظ على رصيده الحافل لدى الجماهير الحمراء، وحباً في القلعة الحمراء أيضاً سوف يوليها الافضلية في أية عروض مستقبلية.







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