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الونش يتدرب فى صالة الجيم ..وصبحى يشارك فى تقسيمة الزمالك

10/4/2023 4:37:00 AM
(MENAFN- Youm7) خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء .



ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وكان اللاعب
خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.



ويؤدي الونش المرحلة الثانية
من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.




شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية
خلال مران اليوم الأربعاء كلاعب داخل أرض الملعب استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وتم تقسيم الفريق لثلاثة مجموعات لخوض التقسيمة، وخاض الفريق تقسيمة الفنية، وضمت
كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى.



وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى الأبيض.




ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري
في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.







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