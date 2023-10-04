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أحمد حسنى وعبدالرحمن فؤاد يتقاسمان صدارة هدافى دورى المحترفين بـ3 أهداف

10/4/2023 4:36:59 AM
(MENAFN- Youm7) يعتلى أحمد حسنى مهاجم فريق دكرنس وعبد الرحمن فؤاد صدارة هدافى
دورى المحترفين
2023/ 2024، بعد انتهاء الجولة الثانية التى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

25 هدفا حصيلة الجولة والهاتريك الأول

شهدت مباريات الجولة الثانية أهدافا فى كل المباريات والوصول لـ25 هدفا، يتقدمهم عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات الذى وقع على أول هاتريك فى المسابقة بعدما أمطر شباك شبين بثلاثة أهداف، فى المباراة التى شهدت فوز الاتصالات برباعية، فيما شهدت مباراة السكة الحديد والمقاصة هدفا واحدا كأقل المباريات تسجيلا.

هدافو دورى المحترفين

يعتلى أحمد حسنى مهاجم فريق دكرنس وعبد الرحمن فؤاد صدارة هدافى دورى المحترفين في أول جولتين برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما يأتي إسماعيل بامبا ومصطفى سلطنا مهاجمى بتروجت وأكرم عبد ربه مهاجم القناة
وأحمد سالم مهاجم لافيينا في الوصافة برصيد هدفين.


7 انتصارات و3 تعادلات

شهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.



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