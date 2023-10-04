41 مباراة جمعت الأهلى مع إنبى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

التقى الاهلى وانبى فى 41 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 30 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 78 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.وتقابل الأهلى وإنبى فى كأس مصر 4 مرات وفاز الأهلي ثلاث مرات عامي 2004 و2016 و2021 كما تغلب إنبي مرة وحيدة عام 2011.سجل فريق الأهلي 5 أهداف فيما أحرز إنبي 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي جمعتهما بالكأس.يعد مؤمن زكريا هداف النادي الأهلي خلال المواجهات الثلاث أمام الفريق البترولي، فيما يعد محمد الشامي هداف فريق إنبي خلال لقاءات فريقه أمام القلعة الحمراء.أكبر انتصار للنادي الأهلي على إنبي خلال مواجهات الفريقين فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي الفوز الوحيد لفريق إنبي بهدف دون رد، ويعتبر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق الأكثر مشاركة بثلاث مباريات.