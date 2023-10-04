41 مباراة جمعت الأهلى مع إنبى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

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- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.
التقى الاهلى وانبى فى 41 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 30 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 78 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.
وتقابل الأهلى وإنبى فى كأس مصر 4 مرات وفاز الأهلي ثلاث مرات عامي 2004 و2016 و2021 كما تغلب إنبي مرة وحيدة عام 2011.
سجل فريق الأهلي 5 أهداف فيما أحرز إنبي 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي جمعتهما بالكأس.
يعد مؤمن زكريا هداف النادي الأهلي خلال المواجهات الثلاث أمام الفريق البترولي، فيما يعد محمد الشامي هداف فريق إنبي خلال لقاءات فريقه أمام القلعة الحمراء.
أكبر انتصار للنادي الأهلي على إنبي خلال مواجهات الفريقين فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي الفوز الوحيد لفريق إنبي بهدف دون رد، ويعتبر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق الأكثر مشاركة بثلاث مباريات.
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