حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- الرابع من أكتوبر
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1963 - الكويت والعراق يوقعان في بغداد محضرا بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة وأودع المحضر كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
1998 - مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مدينة الصبية وإقامة جسر يربط بينها وبين مدينة الكويت ومن المتوقع ان تستوعب المدينة الجديدة 250 ألف نسمة.
2012 - شركة نفط الكويت تعلن توقيع عقد مع الشركة الكورية المحدودة للهندسة والإنشاءات (إس.كي) بقيمة 107 ملايين دينار لإنشاء محطات كهربائية فرعية جديدة وحديثة ومركزية في مناطق جنوبي وشرقي الكويت.
2014 - اللاعب الكويتي راشد المطيري يحرز الميدالية الذهبية لمسابقة وزن فوق 84 كيلوغراما في لعبة الكراتيه بدورة الألعاب الاسيوية (آسياد) بمدينة أنشيون في كوريا الجنوبية.
2016 - افتتاح كلية (أحمد الجابر) الجوية في (قاعدة علي السالم) الجوية وتعتبر الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في الكويت.
2016 - الفنان والملحن إبراهيم الصولة ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 81 عاما وهو ملحن النشيد الوطني الكويتي.
2019 - الكويت توقع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد معهد الكويت للأبحاث العلمية كأول مركز متعاون في الشرق الاوسط في مجال رصد الانشطة الاشعاعية في البيئة واستخدام التقنيات النووية لدراسة البيئة الساحلية والبحرية. (النهاية)
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