حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- الرابع من أكتوبر

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1963 - الكويت والعراق يوقعان في بغداد محضرا بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة وأودع المحضر كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

1998 - مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مدينة الصبية وإقامة جسر يربط بينها وبين مدينة الكويت ومن المتوقع ان تستوعب المدينة الجديدة 250 ألف نسمة.

2012 - شركة نفط الكويت تعلن توقيع عقد مع الشركة الكورية المحدودة للهندسة والإنشاءات (إس.كي) بقيمة 107 ملايين دينار لإنشاء محطات كهربائية فرعية جديدة وحديثة ومركزية في مناطق جنوبي وشرقي الكويت.

2014 - اللاعب الكويتي راشد المطيري يحرز الميدالية الذهبية لمسابقة وزن فوق 84 كيلوغراما في لعبة الكراتيه بدورة الألعاب الاسيوية (آسياد) بمدينة أنشيون في كوريا الجنوبية.

2016 - افتتاح كلية (أحمد الجابر) الجوية في (قاعدة علي السالم) الجوية وتعتبر الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في الكويت.

2016 - الفنان والملحن إبراهيم الصولة ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 81 عاما وهو ملحن النشيد الوطني الكويتي.

2019 - الكويت توقع اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد معهد الكويت للأبحاث العلمية كأول مركز متعاون في الشرق الاوسط في مجال رصد الانشطة الاشعاعية في البيئة واستخدام التقنيات النووية لدراسة البيئة الساحلية والبحرية. (النهاية)