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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض دولارين ليبلغ 11ر94 دولار

10/4/2023 4:36:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين ليبلغ 11ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 11ر96 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا لتبلغ 92ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا لتبلغ 23ر89 دولار. (النهاية)

خ م / ا ع س




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