سعر برميل النفط الكويتي ينخفض دولارين ليبلغ 11ر94 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين ليبلغ 11ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 11ر96 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا لتبلغ 92ر90 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا لتبلغ 23ر89 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع س
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