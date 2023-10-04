الرئيس الأمريكي يدعو الى تسريع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الامريكي جو بايدن الى الاسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الامريكي بعد عزل رئيس المجلس كيفين ماكارثي في سابقة تاريخية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض كارين جان بيار في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء انه "نظرا للتحديات الملحة التي تواجه بلدنا يأمل (الرئيس) ان ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا".
واضاف ان "الشعب الامريكي يستحق القيادة التي تركز على القضايا التي تؤثر في حياتهم" مشيرا الى ان بايدن يتطلع للعمل مع الرئيس الجديد ومع مجلس النواب حول اولويات الشعب الامريكي.
وصوت 216 نائبا بالمجلس لصالح مذكرة تنص على اعتبار (منصب رئيس مجلس النواب شاغرا) بينما صوت ضدها 210 نواب وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
ويأتي عزل الجمهوري ماكارثي بعد أيام من نجاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إدارة اتفاق مؤقت مع الحزب الديمقراطي لتجنب إغلاق حكومي ويضمن الاتفاق استمرار الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر المقبل.
واعتبر نواب جمهوريون أن ماكارثي حرمهم بذلك من فرصة لفرض تخفيضات هائلة في الميزانية. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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