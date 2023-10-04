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الرئيس الأمريكي يدعو الى تسريع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

10/4/2023 4:36:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الامريكي جو بايدن الى الاسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الامريكي بعد عزل رئيس المجلس كيفين ماكارثي في سابقة تاريخية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض كارين جان بيار في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء انه "نظرا للتحديات الملحة التي تواجه بلدنا يأمل (الرئيس) ان ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا".
واضاف ان "الشعب الامريكي يستحق القيادة التي تركز على القضايا التي تؤثر في حياتهم" مشيرا الى ان بايدن يتطلع للعمل مع الرئيس الجديد ومع مجلس النواب حول اولويات الشعب الامريكي.
وصوت 216 نائبا بالمجلس لصالح مذكرة تنص على اعتبار (منصب رئيس مجلس النواب شاغرا) بينما صوت ضدها 210 نواب وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
ويأتي عزل الجمهوري ماكارثي بعد أيام من نجاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إدارة اتفاق مؤقت مع الحزب الديمقراطي لتجنب إغلاق حكومي ويضمن الاتفاق استمرار الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر المقبل.
واعتبر نواب جمهوريون أن ماكارثي حرمهم بذلك من فرصة لفرض تخفيضات هائلة في الميزانية. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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