صورة اليوم

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التاريخ
10/4/2023 4:36:48 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تختتم برنامج التدريب الصحفي الصيفي لطلبة جامعة الكويت الهادف إلى تأهيلهم لسوق العمل الإعلامي وتكرم المشاركين وتمنحهم شهادات ومكافآت
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