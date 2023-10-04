صورة اليوم

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10/4/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تختتم برنامج التدريب الصحفي الصيفي لطلبة جامعة الكويت الهادف إلى تأهيلهم لسوق العمل الإعلامي وتكرم المشاركين وتمنحهم شهادات ومكافآت

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