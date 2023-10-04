رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالدفاع عن بلاده في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 10 (كونا) -- تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأربعاء "بمواجهة استفزازات" كوريا الشمالية من خلال تعزيز قدرة بلاده على الرد "بشكل فوري وساحق".
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء في كلمة ألقاها يون سوك يول خلال حضوره في سيؤول حفل الذكرى ال71 لتأسيس (جمعية المحاربين القدامى) الكورية وهي مجموعة أسست كقوة احتياطية في عام 1952 خلال الحرب الكورية.
وقال "من أجل ردع التهديدات والاستفزازات النووية لكوريا الشمالية قامت حكومتنا برفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف قائم على القوة النووية وتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".
وأضاف "سنحمي بحزم جمهورية كوريا الحرة وندافع عن سلامة شعبنا من خلال تعزيز قدرتنا على الرد الفوري والساحق على أي استفزاز من العدو".
في غضون ذلك حذرت وزارة الدفاع في سيؤول في بيان اليوم من أن بيونغ يانغ ستواجه "نهاية نظامها" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية بعد أن عدلت دستورها مؤخرا لتكريس سياستها النووية.
وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا رئيسيا الأسبوع الماضي بحضور زعيمها كيم جونغ أون لتحديد سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور.
وذكرت الوزارة "جيشنا مجهز في وضع استعداد مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكنه الرد بشكل كبير على أي هجوم من كوريا الشمالية وفي حال حاولت استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه نهاية نظامها".(النهاية)
م ك / ط م ا
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