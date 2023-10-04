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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالدفاع عن بلاده في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

10/4/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 10 (كونا) -- تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأربعاء "بمواجهة استفزازات" كوريا الشمالية من خلال تعزيز قدرة بلاده على الرد "بشكل فوري وساحق".
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء في كلمة ألقاها يون سوك يول خلال حضوره في سيؤول حفل الذكرى ال71 لتأسيس (جمعية المحاربين القدامى) الكورية وهي مجموعة أسست كقوة احتياطية في عام 1952 خلال الحرب الكورية.
وقال "من أجل ردع التهديدات والاستفزازات النووية لكوريا الشمالية قامت حكومتنا برفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف قائم على القوة النووية وتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".
وأضاف "سنحمي بحزم جمهورية كوريا الحرة وندافع عن سلامة شعبنا من خلال تعزيز قدرتنا على الرد الفوري والساحق على أي استفزاز من العدو".
في غضون ذلك حذرت وزارة الدفاع في سيؤول في بيان اليوم من أن بيونغ يانغ ستواجه "نهاية نظامها" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية بعد أن عدلت دستورها مؤخرا لتكريس سياستها النووية.
وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا رئيسيا الأسبوع الماضي بحضور زعيمها كيم جونغ أون لتحديد سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور.
وذكرت الوزارة "جيشنا مجهز في وضع استعداد مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكنه الرد بشكل كبير على أي هجوم من كوريا الشمالية وفي حال حاولت استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه نهاية نظامها".(النهاية)

م ك / ط م ا



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