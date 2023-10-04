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وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

10/4/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 4 – 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الروسية اليوم الاربعاء احباط هجوم اوكراني على شبه جزيرة القرم وإسقاط 31 طائرة مسيرة في عدة اقاليم روسية جنوب البلاد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان قواتها احبطت هجوما اوكرانيا بحريا في شمال غرب حوض البحر الاسود استهدف شبه الجزيرة.
وذكر البيان ان الطائرات الحربية الروسية أحبطت عملية انزال بحرية حاولت القوات الاوكرانية القيام بها باستخدام قوارب سريعة تجاه شبه جزيرة القرم مفيدا بأن القوات الروسية اعترضت كذلك 31 طائرة مسيرة اوكرانية في اقاليم (بيلغورد) و(بريانسك) و(كورسك).
وعلى صعيد متصل نقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن محافظ اقليم (بريانسك) الكسندر بوغوماز قوله ان "القوات الاوكرانية قصفت عدة مناطق في الاقليم بقذائف عنقودية" مؤكدا ان السلطات المختصة تقوم بعملية مسح في المنطقة ورصد نتائج القصف.(النهاية)

ا س / ض ح


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