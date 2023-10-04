وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 4 – 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الروسية اليوم الاربعاء احباط هجوم اوكراني على شبه جزيرة القرم وإسقاط 31 طائرة مسيرة في عدة اقاليم روسية جنوب البلاد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان قواتها احبطت هجوما اوكرانيا بحريا في شمال غرب حوض البحر الاسود استهدف شبه الجزيرة.
وذكر البيان ان الطائرات الحربية الروسية أحبطت عملية انزال بحرية حاولت القوات الاوكرانية القيام بها باستخدام قوارب سريعة تجاه شبه جزيرة القرم مفيدا بأن القوات الروسية اعترضت كذلك 31 طائرة مسيرة اوكرانية في اقاليم (بيلغورد) و(بريانسك) و(كورسك).
وعلى صعيد متصل نقلت وكالة (تاس) الروسية للانباء عن محافظ اقليم (بريانسك) الكسندر بوغوماز قوله ان "القوات الاوكرانية قصفت عدة مناطق في الاقليم بقذائف عنقودية" مؤكدا ان السلطات المختصة تقوم بعملية مسح في المنطقة ورصد نتائج القصف.(النهاية)
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