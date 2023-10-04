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سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

10/4/2023 4:36:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان "الدبلوماسية الرياضية" والمزمع عقدها خلال الفترة من 18 ـ 19 أكتوبر 2023 بالعاصمة الدوحة.
وقد قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.
حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى. (النهاية)

ا ع س




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