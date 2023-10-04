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الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية ال17 لعام 2030

10/4/2023 4:36:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 10 (كونا) -- أكدت دولة الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية ال17 لعام 2030 لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثانية في الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الديحاني إن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات وفق الإمكانيات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتج إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية مستشهدا بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.
وذكر في هذا الصدد أن دولة الكويت تعهدت خلال مشاركتها في الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 وفي قطاعات الصناعات كافة بحلول عام 2060.
وفيما يخص النشاط الكويتي في ذلك المجال الحيوي قال الديحاني إن دولة الكويت أطلقت محطة معنية بتخزين المياه وتحليتها العام الماضي من خلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة حيز التشغيل في السنوات المقبلة.
وأضاف أن هناك مجموعة شركات أعلنت مؤخرا خططها لبناء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة استيعابية تبلغ 5 غيغاواط لافتا الى الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسات الطاقة في البلاد والامكانيات الواسعة في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة والتي أسفرت عن مشروعي (سدرة 500) و(الشقايا).
من جهة اخرى تطرق الديحاني الى الظروف الوبائية التي اجتاحت العالم في السنوات الماضية وما تبعها من اجراءات قسرية في العديد من الدول النامية للحد من تفشيها مما تسبب في عرقلة مسيرتها التنموية.
ولفت في هذا الإطار إلى تأسيس دولة الكويت ل (الصندوق الكويتي للتنمية) عام 1961 بهدف تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية لمساعدة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في الإقدام بمشاريعها الإنمائية.
وجدد السكرتير الثالث بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في الختام استعداد البلاد للعمل البناء في إطار أعمال اللجنة الثانية للجمعية العامة في دورتها الحالية لتعزيز أفق التعاون الدولي. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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