الأردن يشارك فـي اجتماعات للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول(بترا)- شارك مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات في فعاليات اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي «سيسرك» التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء،إنه جرى خلال هذه الاجتماعات والتي تعد منصة مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان الأعضاء في المنظمة، مناقشة مجموعة من الموضوعات الإحصائية وأهمها، استخدام التقنيات الجيو مكانية في دعم أنشطة التعدادات السكانية، وتنمية القدرات الإحصائية من خلال أفضل الممارسات الحديثة الريادية، وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات الصلة.

يشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) تأسس كجهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية الذي عقد عام 1977 في مدينة طرابلس، ليبيا، وشرع في أداء مهامه في مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية.

--(بترا)





و ر /اص / س س





04/10/2023 11:01:07