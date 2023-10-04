الأردن يشارك فـي اجتماعات للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول(بترا)- شارك مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات في فعاليات اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي «سيسرك» التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء،إنه جرى خلال هذه الاجتماعات والتي تعد منصة مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان الأعضاء في المنظمة، مناقشة مجموعة من الموضوعات الإحصائية وأهمها، استخدام التقنيات الجيو مكانية في دعم أنشطة التعدادات السكانية، وتنمية القدرات الإحصائية من خلال أفضل الممارسات الحديثة الريادية، وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات الصلة.
يشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) تأسس كجهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية الذي عقد عام 1977 في مدينة طرابلس، ليبيا، وشرع في أداء مهامه في مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية.
--(بترا)
و ر /اص / س س
04/10/2023 11:01:07
MENAFN04102023000117011021ID1107186186
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