السفير عياد يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا

عمان 4 تشرين الأول(بترا )- قدم السفير وصفي عياد، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية جنوب إفريقيا. --(بترا) ص خ/ أ أ / س س 04/10/2023 10:29:57

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