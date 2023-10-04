السفير عياد يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا

السفير عياد يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا
التاريخ
10/4/2023 4:36:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول(بترا )- قدم السفير وصفي عياد، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.
--(بترا)
ص خ/ أ أ / س س
04/10/2023 10:29:57
MENAFN04102023000117011021ID1107186183
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