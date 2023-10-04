ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتقلص الإمدادات العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 89.34 دولار للبرميل.

ويتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

04/10/2023 10:28:07