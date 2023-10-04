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ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتقلص الإمدادات العالمية

10/4/2023 4:36:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الأربعاء، مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 89.34 دولار للبرميل.
ويتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
04/10/2023 10:28:07

MENAFN04102023000117011021ID1107186182

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