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الدولار يرتفع على خلفية بيانات قوية لسوق العمل الأميركي

10/4/2023 4:36:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، وصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.
وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2 بالمئة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ تشرين أول 2022.
وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول الماضي، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/10/2023 09:43:40

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