الدولار يرتفع على خلفية بيانات قوية لسوق العمل الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، وصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.
وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2 بالمئة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ تشرين أول 2022.
وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول الماضي، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/10/2023 09:43:40
MENAFN04102023000117011021ID1107186181
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